شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 144715 طنًا و 8635 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطًا في حركة العمل، اليوم الأحد، حيث تواجد بالميناء 76 سفينة، ووصلت إلى 11 سفينة، وغادرت 11 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 31 سفينة، ودخول وخروج 8635 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 116035 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 28680 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1148 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 2024 حاوية، وبلغت كمية المتداول خلال اليوم 144715 طن.

من ناحية أخرى، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم إدارات الميناء بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات بيسر وأمان، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.

وأضاف «الغندور» أنه يجري تفربغ 103 ألف طن ذرة قادمة من روسيا على متن السفينتين «Ince.Atlantic» و«Navios.Sky»، كما يجري شحن 53 ألف طن ملح صادر على السفينة SBI«Subaru»، وبلغت كمية البضائع المحواة المتداولة خلال 24 ساعة بلغ 31720 طن بينما بلغ كمية المتداول من البضائع العامة 20295 طن، وبلغت كمية الصب الجاف المتداولة 65200 طن، والصب السائل 27500 طن.