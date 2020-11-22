شكرا لقرائتكم خبر عن «التغيرات السلوكية في ظل كورونا».. ندوة تثقيفية بتجارة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية التجارة، جامعة المنوفية، ندوة تثقيفية بعنوان «التغيرات السلوكية في ظل فيروس كورونا»، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، وحاضر في الندوة الدكتور أمجد عمارة، أستاذ إدارة الأعمال وعميد الكلية.

أشار الدكتور أمجد عمارة إلى أن التغيرات السلوكية تمر بعده مراحل مختلفة، تبدأ بمرحلة الإدراك بوجود الخطر، ثم تأتى مرحلة الإحساس بالمخاطر المحيطة بالانسان ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الشعور الفعلى بالمشكلة ثم مرحلة الوعى بوجودها.

وأضاف عميد الكلية، أن الإنسان بطبيعته يوجد لدية الشعور بالعاطفة وهى التي تحدد ميل الشخص إلى القدرة على التعاون أو المقاومة وهذا يولد لديه موقف عقلي يسمى بالاتجاة ثم يأتى بعده العقيده وهو الاقتناع الكامل بموقفة. واكد على ان هناك ادوات للتغير سلوك الفرد من سلوك عادى إلى سلوك احترازى وقياس مدى الوعى الذي تكون لدى الافراد لمواجهه المخاطر التي توجهه.

كما اوضح أن من أهم التداعيات أو التحديات التي فرضها فيروس كورونا هي التحرّك السريع لوضع ضوابط وقائية من شأنها أن تبدد القلق المجتمعي، وتبعث الطمأنينة في النفوس من أجل السلامة العامة للمجتمع معتمدة أساليب ووسائل قد لا تكون مألوفة في الحياة اليومية وفي السلوك الاجتماعي مثل (التباعد الاجتماعي) و(البقاء في المنزل) والالتزام التام بالإجراءات والمتطلبات السلوكية لذلك وكلما كانت درجة الالتزام المجتمعي بالتدابير الوقائية عالية كلما كان ذلك تعبيراً عن الشعور بالمسؤولية الفردية والمجتمعية فأخلاقيات الفرد تظهر في التعامل مع الإجراءات الوقائية ايجابياً وفي التكيف مع متطلبات تلك الإجراءات في السلوك الفردي والاجتماعي.