شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق بوفاة ربة منزل سقطت من الطابق السادس بالإسكندرية.. والتحريات: «خلافات زوجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الاسكندرية الكلية بتشريح جثة ربة منزل لبيان سبب وفاتها إثر سقوطها من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وإستدعاء أهليتها لسؤالهم وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث .

ووفقا لتحقيقات النيابة في المحضر رقم ١١٨٨٣/٢٠٢٠ تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بسقوط سيدة من الطابق السادس العقار بدائرة القسم وتوفيت.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ٣٥ سنة، سقطت من أعلى، وترتدي كامل ملابسها، وبها العديد من الإصابات والكسور، وتدعى «س.ق» ومقيمة بمحافظة الفيوم، وتعمل خادمة لدى احد سكان العقار بالطابق السادس .

وبسؤال زوجها وأشقائها، أفادوا بأن المتوفية تركت منزل الزوجية بمحافظة الفيوم منذ فترة، إثر خلافات زوجية بينها وبين زوجها، وأنهم بحثوا عنها حتى علموا ان بتواجدها بالاسكندرية تعمل لدى أحد الأشخاص .

وأضافوا الإسكندرية، انهم حضروا من الفيوم لإصطحابها ولكنهم فوجئوا بها بمجرد أن أبصرتهم تلقى بنفسها من شرفة الشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

