وزيرة الثقافة: قوافل الوديان تستكمل مشروع أهل مصر لاكتشاف مواهب أبناء المناطق الحدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، إنها تابعت فعاليات القوافل الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى المناطق الحدودية ووديان سيناء؛ والتي كان آخرها بوديان أبو زنيمة في جنوب سيناء.

وأضافت عبد الدايم: مشروع قوافل الوديان يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية ودعم المواطنة بين أفراد المجتمع.

وتابعت وزيرة الثقافة: إن قوافل الوديان تستكمل أنشطة وفعاليات مشروع أهل مصر الذي تنظمه الهيئة لدمج أطفال المناطق الحدودية كأحد محاور عمل الوزارة لنشر الثقافة على كل شبر من أرض مصر، كما تهدف إلى اكتشاف ودعم مواهب أبناء المناطق الحدودية وتقديمها إلى المجتمع من خلال الورش المتخصصة التي تُنظم بمشاركة عدد من المتخصصين في كل الفنون، مؤكدةً أن المجتمع المصري ثري بالمواهب في كل المجالات الإبداعية.

يُذكر أن القافلة الخامسة من مشروع قوافل الوديان نظمت بوادي سرابيط الخادم بأبي زنيمة، وتضمنت معرضًا نتاج ورش الأطفال في الفنون التشكيلية، وإعادة تدوير خامات البيئة المستهلكة، وورش موسيقى وغناء، وأخرى للشعر والإلقاء، بالإضافة إلى ورش المرأة في فن التطريز السيناوي ومفارش النول وأشغال الحلي والخرز، وشارك فيها 125 طفلًا؛ من ضمنهم 70 فتاة وسيدة من أبناء الوديان.