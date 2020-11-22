أداء فاق التوقعات.. القصبي: صندوق النقد الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الجائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، إنه يحيي القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري على جهودهم في تجاوز أزمة كورونا، رغم عدم انتهائها، على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي.

وأضاف القصبي أن تلك الجهود تكللت بإشادة كبرى المؤسسات المالية الدولية؛ وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أنه على سبيل المثال لا الحصر نجحت الدولة في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ومنها برنامج تكافل وكرامة منذ مارس 2015، ليستفيد منه أكثر من 3 ملايين ونصف مليون مواطن في جميع المحافظات؛ حيث أشاد به البنك الدولي، وذلك وسط برنامج الإصلاح الحكومي الناجح، وكذلك نجاح الحكومة في إدارة أزمة كورونا واحتواء تبعاتها ساعد في خفض معدلات البطالة التي عانت منها دول عديدة بسبب الأزمة الراهنة.

واختتم القصبي حديثه مؤكدًا أن دعم المواطنين والتكاتف خلف القيادة السياسية في ظل تلك الأجواء الراهنة ساعد على تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي تزامنًا مع برامج وشبكات الأمان الاجتماعي؛ مما يؤكد نجاح القيادة السياسية في إدارة دفة الأمور وسط كل هذه التحديات، مطالبًا المواطنين بالالتزام في الفترات المقبلة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.