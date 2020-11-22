مطار القاهرة: وصول ومغادرة 163 رحلة تقل 18 ألف راكب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن المطار سيشهد، اليوم الأحد، وصول 83 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 9 آلاف راكب، كما تغادر المطار 80 رحلة سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 9 آلاف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ24 ساعة مغادرة ووصول نحو 18 ألف راكب على متن 163 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين.