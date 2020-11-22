ننشر لائحة مجلس الشيوخ قبل التصويت عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: ننشر لائحة مجلس الشيوخ بمسودتها النهائية لأعضاء المجلس، قبل التصويت عليها ٢٩ نوفمبر الجاري، والتي تكونت من ٢٩٣ مادة. ونشر "الخليج 365" مواد الإصدار بمشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الشيوخ والواردة بالمسودة النهائية للجنة الصياغة، والتي جرت الموافقة عليها اليوم الثلاثاء. وأقرت مواد الإصدار بأن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون وفي اللائحة المرافقة. اقرأ أيضا لائحة "الشيوخ": المجلس نيابي يشارك في التشريع

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