قيمتهم نصف مليار جنيه.. إحباط تهريب 6 أطنان "حشيش" عبر ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دولة أخرى وصولاً إلى ميناء دمياط البحري، ترانزيت، مشمولها المستندي ألواح خشبية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أن أصحاب الشأن أخفوا كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها.

تم تشكيل لجنة أمنية، جمركية؛ لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحري، أسفرت أعمالها عن ضبط 30 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 6 أطنان، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 480 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مجابهة محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة من خلال فرض الرقابة الأمنية اللازمة على كافة المنافذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.