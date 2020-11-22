الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهت أجهزة وزارة الداخلية، استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

يأتي ذلك استمراراً للخطة الأمنية الشاملة التي اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، والتي اعتمدت في أحد محاورها الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقامت القيادات الأمنية بالمحافظات التي تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها واستيعاب المهام الموكلة إليها، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الإستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.