ارتفاع ضحايا حادث السلام المروري إلى 3 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
ارتفع عدد ضحايا الحادث المروري الذي وقع بمدينة السلام، إثر انقلاب ميكروباص إلى 3 متوفين وإصابتين.
كانت غرفة العمليات بإدارة مرور القاهرة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفي بتقليهم بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري وسقوط متوفين.
على الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف والفحص تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين جار حصرهم، حيث تم المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين ، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين و المصابين الى المستشفى، وقامت أوناش المرور برفع حطام الحادث، ومن المقرر استماع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والمصابين حول الحادث.
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