بالصور.. مصرع شخص وإصابة آخرين إثر حادث مروري مروع بمدينة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: شهدت مدينة السلام حادث مروري مروع أسفر عن مصرع شخص على الأقل فيما أصيب آخرين إثر انقلاب ميكروباص بشارع ترعة الطوارئ بدائرة قسم السلام أول. تلقت غرفة العمليات بإدارة مرور القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتقليهم بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري وسقوط متوفين. على الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخرين جار حصرهم، حيث تم المتوفين والمصابين إلى المستشفى. تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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