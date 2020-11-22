شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد أعمال نطوير طريق أم خلف بالجنوب ويلتقي بأهالي المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم بمنطقة ام خلف بجنوب المحافظة، انه تم رفع كفاءة طريق أم خلف للتيسير على المواطنين المقيمين بالمنطقة، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق في مختلف أحياء المحافظة، مؤكدا أن أعمال التطوير التي يشهدها طريق أم خلف تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتى بالتزامن مع عدد من المشروعات القومية التي يشهدها جنوب بورسعيد، رافقة خلالها احمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وأضاف المحافظ انه تم رفع كفاءة الطريق على درجة عالية،، لافتا أن محافظة بورسعيد نالت نصيب كبير من مشروعات تطوير الطرق في الآونة الأخيرة، إلى جانب المشروعات الخدمية والتنموية.

وخلال جولتة التقي محافظ بورسعيد بعدد من سكان منطقة ام خلف للاستماع إلى آرائهم حول التطوير الذي تشهدة المنطقة موكدا لهم بان منطقة الجنوب تشهد طفرة في مستوي الخدمات المقدمة إلى المواطن سواء في مجالات الصرف الصحي والكهرباء ومياة الشرب.