شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة مهارات التدريب الميداني بجامعة الفيوم (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز بحوث الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع، بكلية الخدمة الاجتماعية، بجامعة الفيوم، دورة تدريبية لأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية تحت عنوان (مهارات الإشراف اللازمة للتدريب الميداني في ظل التعليم الهجين) والتي تعقد على مدار 3 أيام بدأ من اليوم

وقالت الدكتورة زينب الباهي عميد الكلية إن البرنامج التدريبي يتضمن أساسيات الإشراف الفعال وتحسين الأداء والطرق التي يستخدمها المشرفون في التدريب الميداني لتحقيق مخرجات التعليم المستهدفة.

وأضافت أنه سيتم خلال الدورة إكساب المشاركين من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية المهارات الإشرافية اللازمة للمشرف الفعال وكذا الأساليب العلمية والعملية المعاصرة في الإشراف الفعال في ظل التعليم الهجين.

من جانبه أشار محمود عرفان وكيل الكلية، إلى أن الدورة تستهدف مشرفي التدريب الميداني من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، كما تتكون الدورة من (٦) جلسات، إضافة إلى الجلسة الإنتاجية، وتعقد على مدار ثلاثة أيام تحت إشراف مركز بحوث الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بالكلية.

فيما أوضحت الدكتورة وفاء يسري، أن الدورة سنناقش عددًا من الموضوعات منها الإشراف في التدريب الميداني (أخلاقيات-أسس-مبادئ) وخطة التدريب الميداني، وتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة، وأيضا آليات المتابعة والتقييم للتدريب الميداني في ظل التعليم الهجين.

دورة مهارات الإشراف اللازمة للتدريب الميداني في ظل التعليم الهجين بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم