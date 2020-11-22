شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يُشدد على ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عاقب الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، مخالفين للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، شملت العقوبات جزاءات بالخصم من رواتب العاملين، وإلغاء بعض التفاعليات لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
حرص «عبدالنبي» على التواجد أمام أبواب الجامعة في ساعات مبكرة من الصباح لمتابعة دخول الطلاب، والعاملين بالجامعة، وأعضاء هيئات التدريس مرتدين الكمامات، ومنع دخول المخالفين، ومعاقبتهم.
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