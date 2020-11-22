شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تحقق المركز الرابع في سباق الدراجات بدورة الجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حققت الطالبة أميرة سعيد فتح الله من كلية الحقوق جامعة المنوفية المركز الرابع خلال المشاركة في فعاليات الدورة الرياضية للجامعات المصرية التي تقام بالجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة. وتشارك جامعة المنوفية في دورة الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب وكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي. ويضم وفد الجامعة عدد من الطلبة والطالبات بجانب محمود حافظ وايهاب رمضان وحسام صلاح مشرفو ومدربو الوفد. وتشارك الجامعة في عدد من الألعاب الفردية والجماعية منها الملاحة الرياضية وتنس الطاولة والبلياردو والتنس الأرضي. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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