شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 قضية تموينية في أسوان (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مباحث التموين في أسوان، من ضبط 28 قضية تموينية، خلال حملاتها على الأسواق على النحو التالي، 2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدد 2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا مخالفات للمخابز البلدية، وعدد 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 28 قضية تموينية في أسوان (التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.