شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقار مائل في الإسكندرية وعقار مجاور له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلت محافظة الإسكندرية عقارا مائلا في منطقة كوم الشقافة تابع لحى غرب الإسكندرية.

وقد اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على توفير أماكن إيواء للسكان بعد إخلائهم لهم في بعض المدارس .

وتم اخلاء العقار المجاور له خشية انهياره اثناء تنكيس العقار المائل وهو اخلاء مؤقت لحين الانتهاء من معالجة ميل العقار .

العقار المائل مكون من 11 طابقا وبه طابقين تبين انهما اضيفا حديثا للعقار وقال محمد على احد سكان العقار المخلى انه وبعض الاسر لم يتم توفير اماكن ايواء لهم وانهم يسكنون في العراء بجوار العقار هم واسرهم .

وأضاف محمد ان عددا من السكان كان قد توجه منذ اشهر لرئيس الحى المهندسة سحر شعبان وابلغ عن ميل العقار إلا ان الحى لم يتحرك حتى ذاد الميل واصبح يمثل خطورة داهمة على السكان والمارة الامر الذي استلزم اخلاؤه حرصا على حياة سكانه .

حي غرب رفض التصريح أو الدلاء بأى بيانات أو معلومات عن العقار وطالب الصحفيين بالرجوع لإعلام المحافظة الذي اكد ان عددا من الاسر تم تسكينه في مدرسة كرموز الاعدادية بنات