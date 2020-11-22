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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل مدير التعليم الجديد بمكتبه.. ويؤكد على توفير مناخ آمن للطلاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه، صباح اليوم عاطف سلامة، مدير عام مديرية التربية والتعليم الجديد بالمحافظة.
وفي بداية اللقاء، رحب محافظ مطروح، بمدير عام التربية والتعليم الجديد، مؤكدًا على أهمية استكمال المسيرة وبذل كل الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا وتوفير مناخ أمن للطلاب وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا مع الاهتمام بوضع خطط مستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم، والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة ولتحقيق الاستفادة لأبنائنا الطلاب.
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