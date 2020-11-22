شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: بخاخ أنف للوقاية من كورونا.. ومفعول الرذاذ يستمر 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العلماء إن بخاخ للإنف مضاد لكوفيد-19 ويحمي من الإصابة بفيروس كورونا سوف يتوافر عاجلا للاستخدام الآدمي في المملكة المتحدة، حيث يقي رذاذ البخاخ من الوباء لمدة 48 ساعة .

وقالت صحيفة دايلي ميل في عددها الأحد إن الدراسة الجديدة التي أجراها باحثون بجامعة برمنجهام البريطانية أكدت أ، المواد الكميائية التي تم الموافقة عليها للاستخدام الآدمي تم مزجها في سائل البخاخ، مضيفة أن الدراسات المعملية تظهر أنها يثبط القدرة على اتحاد فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن مادة الرذاذ تتكون من عنصرين أساسين، وهما كاراجينان وجيلان، وكلاهما يستخدم في علوم الأغذية كعوامل تكثيف .

ولفت إلى أن هذه العناصر تم الموافقة عليها بالفعل للاستخدام البشري، جبق يقول المطورون إن المنتج جاهز للاستخدام بمجرد تصريح السلطات باستخدامه .

وقال كبير باحثي الدراسة الخاصة بالبخاخ، الدكتور ريتشارد مواكيس :«إن هذا المادة المستخدمة مصنوعة من منتاجات متوافرة وجرى استعمالها في متجات غذائي وأدوية وقد هيئنا هذه الظروف عمدا في عملية تصميم المركب»، مضيفا أن هذا يعني أنه سوف يتم انتاجه بالجملة في غضون أسابيع مع وجود شركاء مناسبين.

وأكد الباحثون بالدراسة التي أجريت بفي جامعة برمنجام البريطانية أن هذا الرذاد مفيد في المواقف والأماكن التي ترتفع فيها معدلات الإصابة مثل المدارس والطائرات ودور الرعاية الصحية .

ويسمح مركب «جيلان» باستعمال الرذاذ كطبقة رطبة رقيقة تغطي الفم من الداخل بالكامل، ومن ثم عندما تلتقط كوفيد-19 فإنه يحيط به ثم يطرده من خلال الاستنثار (أي طرد المادة من الأنف )

لكن الدكتور مواكيس أكد أن منتجات كهذه لا تأتي بديلا عن الإجراءات الاحترازية القائمة مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين، والتي تستمر إجراءات حيوية في الوقاية من الفيروس .

وذكر التقرير أن علماء بجامعة ستاندفورد البريطانية لديهم فكرة مماثلة لما توصل إليه الأكاديميون بجامعة برمنجهام والذين يسعون بدورهم إلى تصنيع رذاذ أنف وقائي .