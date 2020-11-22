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شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير التعليم: نسعد دائمًا بالتعاون مع «مصر الخير» لتوصيل التعليم لأعلى مستوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الدكتور أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، عن خالص شكره وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة «مصر الخير» برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وحرصها على اتاحة فرص عديدة للتعليم بالجامعات التكنولوجية والمنح التعليمية بالخارج لأبناءنا الطلاب.
وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، برئاسة مجلس الوزراء، في كلمته اليوم الأحد، التي ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، في احتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض إنجازات ومشروعات مؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات: إننا نسعد دائما بالتعاون والعمل مع مؤسسة «مصر الخير» ودائما في التواصل معها لننمى المجتمعات الموجودة وتنيح التعليم على اعلى مستوى لكل بيت مصرى.
وأشاد الحيوى بالاهتمام بالتعليم الفنى في الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية، حيث أنشأت الدولة المصرية العديد من الجامعات التكنولوجية واشتغلنا بالفعل في 3 جامعات تكنولوجية وان شاء الله في العام الدراسى 2021 عندنا 6 جامعات تكنولوجية جديدة نعمل بها، مضيفا: «نحن نعمل لأن المجتمع المصرى».
واختتم الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء كلمته، قائلاً: «كل الشكر والتقدير لكل العاملين بمؤسسة (مصر الخير)، وعلى رأسها الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ونحتاج لمجهود أكبر وأكبر وبمؤسسة (مصر الخير) نوصل التعليم لكل بيت في مصر، يسعى ليكون أبناؤه على أعلى مستوى من التعليم».
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