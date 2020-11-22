شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: تسيير خطوط نقل جماعي للكيلو 7 بدءً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد فكرى الصياد، مدير مشروع النقل الجماعي، إنه سيتم مد خطى منطقتى الكيلو 7 وحى الزيتون، على أن يكون خط السير بداية من «الموقف كيلو 7، عزبة شندي، حي الشروق من الخلف، نقطة تجمع مسجد السلام، نادى الهلال، نقطة الشرطة، المدرسة الفنية، المرور والعودة، شارع الإسكندرية»، وبسعر التذكرة من الموقف.

كذلك سيتم مد خط القصر في اتجاه حي الزيتون، ليبدأ من الموقف، طريق القصر، حي الزيتون، مدرسة الأورمان، مساكن الإيواء والعودة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالتيسير على المواطنين في وصول الخدمات إليهم، خاصةً وسائل المواصلات، مع توجيه خطوط أتوبيسات، النقل الجماعى، وفقا للأولويات والكثافة السكانية.