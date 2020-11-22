شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير»: التعليم قضية مصر الأولى.. ولدينا 35 ألف طالب بمدارس التعليم المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، الأحد، إن التعليم قضية مصر الأولى والرئيسية لابد من تكاتف الجميع فيها، لإن التعليم صدقة لا تبلي وتستمر ليوم الدين.

وأضافت «مبدي» أن قطاع التعليم من أهم القطاعات بؤسسة مصر الخير من بين 7 قطاعات تضمها المؤسسة، موضحة أنه ليس بالخبر وحده يحيي الإنسان، مشيرة إلى أن مؤسسة مصر الخير جزء من الدولة وتعمل على إتاحة فرص للتعليم المجاني، موضحة أن هناك أكثر 35 ألف طالب بمدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير يمثلون ربع عدد طلاب التعليم المجتمعي في مصر.

ووجهت رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، الشكر لكل الشركاء للمؤسسة، موضحة ان استمرار التعاون مؤشر على نجاح مصر الخير في ما تقوم بها، لأن أي شريك لن يستمر دون أن يري أن هناك تحقيق لنجاحات، معربة عن أملها في مزيد من الشركاء في قطاع التعليم.

جاء ذلك في إحتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض إنجازات ومشروعات مؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك بحضور محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائبًا عن الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم نائبًا عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية نائبًا عن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ومرفت حسين، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.