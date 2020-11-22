شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 4 أشخاص في حادث سير على طريق سيوة مطروح وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سيوة المركزي. وكان قد وصل مستشفى سيوه المركزي ٤ مصابين في حادث كلا من راندا عبدالحليم عبدالمجيد ٤٣سنة وإبراهيم محمد صالح ١٩سنة وعمرو عبدالخالق شعبان ١٩سنة ومحمد عبدالخالق شعبان ٢٠ سنة من جميعم من الإسكندرية يعانون من كدمات متفرقة بالجسم إثر حادث سيارة بالكيلو ٢٥ طريق سيوه مطروح. تم عمل الإسعافات اللازمة وخرجوا خروج تحسن. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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