شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية وقائد قوات الدفاع الشعبي يستعرضان استعدادات المحافظة لمشروع التدريب العملي المشترك صقر 69 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، أن الهدف من التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث ، بالتعاون بين المحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري ، صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها، لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية ، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الشرقية ، مع قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق له ، للإعلان عن بدء فاعليات عرض الفكرة الإستراتيجة لمشروع التدريب العملي المشترك صقر 69 لمواجهة الأزمات والكوارث ، والمُقام في الفترة من 22 إلي 24 نوفمبر الجاري ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، وسعد الفروماي السكرتير العام ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات ، والمستشار العسكري للمحافظة ، ومسئولي الجهات المشاركة لإدارة الأزمة بالمديريات ، ومديري غرف الأزمات والكوارث بمحافظات الإسماعيلية ، وبورسعيد ، والقليوبية ، والدقهلية.

حيث بدأ العرض بتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم ، أعقبها وقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار .

أشار محافظ الشرقية أن قوات الدفاع الشعبي و العسكري تُعد أحد الركائز الهامة والحيوية في إدارة الأزمات و الكوارث ومجابهتها بطريقة علمية وعملية سليمة ، مثمناً دورهم الهام في غرس الولاء والإنتماء لدى شباب مصر من خلال دورات التربية العسكرية بالمدارس والجامعات، والمشاركة في محو الأمية بالمراكز والقرى وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية ، بجانب المشاركة في أعمال الخدمة الوطنية والدفاع الوطني في حالة تعرض المحافظات للكوارث ، بإنشاء معسكرات الإيواء والإشراف عليها وتقديم المساعدات للمنكوبين.

وأوضح محافظ الشرقية أن تنفيذ التدريب المشترك بين الأجهزة التنفيذية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري ، يساهم في إحتواء الأزمات التي تتعرض لها المحافظة ، مستشهداً بجائحة كورونا التي تعرضت لها البلاد والتعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية للعبور من تلك الأزمة .

وقال المحافظ نرسل تحية إجلال وتعظيم لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن والقائمين على حمايته للحفاظ على أمنه واستقراره.

كما قدم محافظ الشرقية الشكر لمكتب المستشار العسكري بالمحافظة لدوره الهام في رعاية أسر الشهداء بالمحافظة وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم تقديراً لما قدمه أبناءهم من تضحيات وبطولات للدفاع عن أرض الوطن.

ومن جانبه بدأ قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمته بنقل تحية القائد العام للقوات المسلحة لمحافظ الشرقية وللأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 69 لمجابهة الأزمات والكوارث.

أكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أن التخطيط والإستعداد الجيد من أهم المكونات التي تقوم عليها إستراتيجية إدارة الأزمات و الكوارث ، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين المحافظة بجهازها التنفيذي وقوات الدفاع الشعبي والعسكري لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك صقر 69 لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

أعرب قائد الدفاع الشعبي والعسكري عن فخره واعتزازه بتواجده على أرض محافظة الشرقية والتي تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة التي تقام على أرضها في شتى المجالات لتوفير الحياه الكريمة شش؛ لمواطنيها.

وتقديراً لدماء الشهداء ولتضحايتهم الغالية قام محافظ الشرقية و قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم أسر شهداء الواجب والوطن" أسرة الشهيد بطل عقيد أحمد شحاته – أسرة الشهيد بطل نقيب ميلاد سعيد جورج – أسرة الشهيد بطل رقيب أحمد عبد الحكيم عبد الحليم – أسرة الشهيد بطل جندي مصطفى محمد عبد الحميد " بمنحهم دروع تذكارية وهدايا عينيه ، ليقف الجميع دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب والوطن.

كما تبادل محافظ الشرقية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدروع التذكارية تقديراً واحتراماً لدور كل منهما في الإستعداد الجيد لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك.

وعلى هامش الإعلان عن بدء عرض الفكرة الإستراتيجة لمشروع التدريب العملي المشترك صقر 69 لمواجهة الأزمات والكوارث ، تم عرض فيلما معلوماتيا عن محافظة الشرقية والتي تُعد من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث التعداد السكاني وتذخر بالعديد من المعالم الأثرية والسياحية وتضم 4 مدن صناعية تساهم في توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وتحسين مستوى الدخل ، فضلاً عن تنفيذ 270 مشروع في قطاعات " التعليم – الصرف الصحي – مياه الشرب – طرق – إسكان – صحة – تموين – شباب ورياضة" بتكلفة 24 مليار و 106 مليون جنيه.

كما تم تقديم فيلماً معلوماتياً عن دور ومهام قوات الدفاع الشعبي والعسكري وتمت الإشاره إلى أن قوات الدفاع الشعبي والعسكري هي إحدى أفرع القوات المسلحة المصرية وتقوم بتأمين وحماية إنجازات الدولة وأهدافها الحيوية بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة وتعمل على غرس روح الولاء والانتماء لدي شباب مصر من خلال دورات التربية العسكرية بالمدارس والجامعات ، وتشارك في محو الأمية بالمراكز والقري والنجوع بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية ، بالإضافة إلى تأهيل شباب الجامعات والمدارس الثانوية عسكريا وبدنياً كي يستطيعوا تأدية الخدمة العسكرية بكفاءة وأن يكونوا قادرين علي حمل السلاح والدفاع عن الوطن في أي وقت من خلال تدريبهم علي المهارات العسكرية ، كما تم عرض فيلما تسجيليا عن شهداء الواجب من أبناء محافظه الشرقية .

كما تم عرض الفكرة الإستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك صقر 69 لمجابهة الأزمات والكوارث والمقام في الفترة من 22 / 11 /2020 إلى 24 / 11 /2020 .

وأعلن محافظ الشرقية جاهزية المحافظة بأجهزتها التنفيذية بالإشتراك مع قوات الدفاع الشعبي و العسكري لتنفيذ مخطط لمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية .