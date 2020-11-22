شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد الجديد يستقبل وفد من رؤساء الجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفد من رؤساء عدد من الجامعات المصرية وعمداء وأساتذة الكليات المختلفة والذي يضم الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان والدكتور عماد السيد رئيس جامعة طنطا والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس السابق وعدد من أساتذة وعمداء كليات الزراعة وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ و الدكتور أحمد طنطاوي نائب محافظ الغربية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التعليم العالي لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة، وإستصلاح وتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع للجامعات المصرية على أرض المحافظة لرفع إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية .

حيث قام الوفد بزيارة الموقع المقترح تخصيصه لإقامة المشروع بالمنطقة الواقعة بين أبوطرطور وقرية الزيات للمعاينة على الطبيعة، كما قام الوفد بتفقد أحد مصانع إنتاج وتعبئة التمور والإطلاع على مراحل التصنيع المختلفة وملامح تطوير صناعة التمور ومشتقاتها بالمحافظة .