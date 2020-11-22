شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: زلزال بقوة 3.5 ريختر بمنطقة الدلتا على بعد 10كم من المحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد هزة أرضة بالدلتا على بعد 10 كم جنوب شرق المحلة الكبري. وقال القاضي في بيان الأحد، أن الهزة الأرضية «الزلزال» وقع اليوم الأحد في تمام الساعة 11 و52 دقيقة و11 ثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، وذلك بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر بخط العرض: 30.93شمالا وخط الطول: 31.25شرقا والعمق21: كم، مشيرا إلى إنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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