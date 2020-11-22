شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سوء حالة النظافة.. محافظ البحيرة يعزل رئيس قرية ويجازي مسؤول آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عزل رئيس قرية صفط العنب بمركز كوم حمادة، وخصم شهر لنائب رئيس الوحدة المحلية للمركز المسؤول عن الكهرباء بكوم حمادة بسبب تقاعسهما عن أداء عمليهما، وتردي مستوي النظافة و الكهرباء. جاء ذلك على هامش جولة المحافظ في مركز ومدينة كوم حماده للاطمئنان على استعدادات الانتخابات، وتلاحظ له خلالها سوء مستوى النظافة وتردي الخدمات العامة المقدمة مثل الصيانة وأعمال الكهرباء. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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