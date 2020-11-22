شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية عن تكرار الزلازل: تحدث بشكل يومى وأجهزتنا ترصد أصغرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، على تكرار الهزات الأرضية، موضحا أن الزلازل تحدث بشكل يومى، وتقوم الشبكة القومية للزلازل بتسجيلها.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أنه مع تقدم الإمكانيات الفنية للمعهد أصبحت الأجهزة ترصد أصغر الزلازل، ويتم الإعلان عنها أول بأول.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأحد، هزة أرضية بالدلتا وعلى بعد 10 كم جنوب شرق المحلة الكبرى.

وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، أن بيانات الهزة الأرضية جاءت كما يلى:

القوة: 3.5 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 30.93شمالا

خط الطول: 31.25شرقا

العمق21: كم

وأكد القاضي، أنه لم يرد للمعهد أى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة، لافتًا إلى أن الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

ولفت رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.