شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: القاهرة تحتضن اجتماعا للجنة القانونية الليبية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، إن القاهرة ستحتضن اجتماعا للجنة القانونية الشهر المقبل لمناقشة عدد من المسائل الدستورية.

وأكد جان علم مدير مكتب الإعلام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لـ"الخليج 365"، أن اللجنة القانونية التي ستجتمع في مصر مشكلة بموجب خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى حوار تونس.

ونفى "علم" استضافة القاهرة لأية اجتماعات لملتقى الحوار السياسى الليبى، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية هي التي ستجتمع لمناقشة عِدة مسائل قانونية من بينها الترتيبات الدستورية للانتخابات المُقبلة.