شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحبط تهريب 6 أطنان حشيش بقيمة نصف مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احبطت الداخلية محاولة تهريب 6 أطنان لمخدر الحشيش داخل حاوية عبر ميناء دمياط البحرى فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مجابهة محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة من خلال فرض الرقابة الأمنية اللازمة على كافة المنافذ.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى – الأمن العام" ، والإدارة العامة لأمن الموانىء من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دولة آخرى .. وصولاً إلى ميناء دمياط البحرى "ترانزيت" ، ومشمولها المستندى "ألواح خشبية" ، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها.

تم تشكيل لجنة "أمنية – جمركية" لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحرى .. أسفرت أعمالها عن ضبط (30 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 6 أطنان).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (480,000,000 - أربعمائة وثمانون مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.