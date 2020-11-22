هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر بالدلتا على بعد 10 كم جنوب شرق المحلة الكبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأحد الموافق 22 /11/2020 هزة أرضية بالدلتا وعلى بعد 10 كم جنوب شرق المحلة الكبرى وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد ، أن بيانات الهزة الأرضية جاءت كما يلى : القوة: 3.5 درجة على مقياس ريختر خط العرض : 30.93شمالا خط الطول : 31.25شرقا العمق21 : كم لم يرد للمعهد أى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة. وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر. والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

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