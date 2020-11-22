شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج.. ”الخليج 365” يقدم فى الخطوات التالية شروط دخول الامتحان. ـ انطلاق امتحانات الدور الأول إبريل 2021. ـ الامتحانات للطلاب من 4 ابتدائى حتى 2 ثانوى. ـ التقدم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم. ـ إرفاق صورة من إقامة ولي أمر الطالب مع ملف التقدم للامتحان. ـ يوقع ولى الأمر إقرارا بتواجد الطالب بالدولة التى يمتحن فيها. ـ يوقع إقرارا بأن ابنه غير متقدم لأي امتحان فى مصر. ـ لن يتم تسجيل أى طالب بامتحانات أبنائنا فى الخارج بصور المستندات. ـ لا يجوز التقدم للامتحان بعد غلق الموقع الإلكتروني. ـ آخر موعد للتقدم 17 ديسمبر المقبل.



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