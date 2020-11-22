شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحجز شقة من الـ1011 وحدة المطروحة بـ5 مدن؟ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم الأحد، فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، حيث يتم التسجيل على الموقع الالكترونى ([http://www.hdb-reservation.com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وتسجيل كافة البيانات، كما أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة.

نستعرض من خلال الإنفوجراف التالى، كيفية حجز وحدة سكنية من الوحدات التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى عدد 5 مدن جديدة من خلال نظام الأون لاين.

الحجز بالأسبقية وعن طريق موقع بنك التعمير والإسكان

تظهر رسالة برقم الاستمارة بعد انتهاء التسجيل بالموقع

التوجه للبنك لسداد 50 ألف جنيه مقدم الحجز

مساحة الوحدات من 63 مترا وحتى 125 مترا

تتوافر بـ"القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور، ورشيد الجديدة"

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما

ألا يكون سبق للأسرة الحصول على وحدة مدعومة من قبل