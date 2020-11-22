شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة صندوق تحيا مصر تصل لأهالى بئر العبد والشيخ زويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت صباح اليوم قافلة صندوق تحيا مصر إلي محافظة شمال سيناء محملة بالمساعدات الإنسانية التي تضم 8 آلاف و670 شنطة مجمدات “دواجن” ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وألفي كرتونة مواد غذائية متنوعة .

وتضمن شنطة المجمدات عدد 2 دجاجة، كما تشمل كرتونة بالهنا والشفا مواد غذائية عبارة عن 5 كيلو أرز و2 كيلو سكر وسمن وزجاجة زيت وشاى ومكرونة وفول.

وتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والصائدين والمنقولين من الشيخ زويد ورفح وأبناء القرى التى أضيرت بسبب الأحداث فى مركز بئر العبد.

يذكر أن صندوق تحيا مصر قد نظم احتفالية الخميس الماضى بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة فى محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليونى دجاجة ( 2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء.