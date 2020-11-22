شكرا لقرائتكم خبر عن تربية حلوان تعتمد خطة الأنشطة الطلابية إلكترونيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت كلية التربية بجامعة حلوان خطة الأنشطة الطلابية الالكترونية، التى يتم تنفيذها الكترونياً فى سابقة هى الأولى من نوعها، حيث تركز الأنشطة على الجوانب الثقافية والاجتماعية والفنية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن خطة النشاط الطلابى يتم فيها توظيف الوسائط التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعى لإشراك أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وقال الدكتور حسام حمدى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن الخطة تتضمن عدد من الفعاليات الطلابية التى تتمثل فى مسابقة المعلومات العامة، ومسابقة "الصوت الذهبي" ومسابقة "أفضل صورة للحرم الجامعي"، ومنتديات القصة القصيرة، والشعر، والأعمال الفنية، ومسابقة الشطرنج الالكتروني، وغيرها من الفعاليات التى من شأنها أن تدخل روح المرح والبهجة على الحياة الطلابية فى ظل التباعد الاجتماعي.

ويتم تنفيذ الأنشطة تحت اشراف رائد اللجنة الثقافية، الدكتورة رشا شرف، وإدارة رعاية الشباب بالكلية، والجدير بالذكر أن فعاليات الأنشطة الرياضية والعلمية مستمرة بالتوازى مع النشاط الالكتروني.