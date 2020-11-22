شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن وضع مخطط لتطوير معسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن أنه قام على رأس لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور اللواء أشرف بهجت رئيس حى المنتزه، بوضع خطة لتطوير معسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية بما يعمل على رفع كفاءته من جهة، والاستفادة القصوى من جهة أخرى.

وأوضح جمعة فى بيان اليوم، أن سيتم إنشاء مجمع الأوقاف بالمعسكر ليضم مقرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية وآخر لمنطقة هيئة الأوقاف بالإسكندرية من جهة أخرى، مع رفع كفاءة جميع مبانى المعسكر، لتكون فى أفضل جاهزية لإقامة المتدربين فى جميع الدورات التدريبية والتثقيفية التى تقيمها الوزارة سواء للأئمة أم للواعظات أم للإداريين أم للطلبة الوافدين، مع تطوير جميع ملاعب المعسكر واستحداث ملاعب خماسية جديدة .