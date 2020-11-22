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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن وضع مخطط لتطوير معسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن أنه قام على رأس لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور اللواء أشرف بهجت رئيس حى المنتزه، بوضع خطة لتطوير معسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية بما يعمل على رفع كفاءته من جهة، والاستفادة القصوى من جهة أخرى.
وأوضح جمعة فى بيان اليوم، أن سيتم إنشاء مجمع الأوقاف بالمعسكر ليضم مقرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية وآخر لمنطقة هيئة الأوقاف بالإسكندرية من جهة أخرى، مع رفع كفاءة جميع مبانى المعسكر، لتكون فى أفضل جاهزية لإقامة المتدربين فى جميع الدورات التدريبية والتثقيفية التى تقيمها الوزارة سواء للأئمة أم للواعظات أم للإداريين أم للطلبة الوافدين، مع تطوير جميع ملاعب المعسكر واستحداث ملاعب خماسية جديدة .
وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس السبت، أولى دورات التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى، بمعسكر أبي بكر الصديق بمدينة الإسكندرية وخلال افتتاح الدورة أكد جمعة أهمية وخطورة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذا سيتم تعميم هذه الدورات على جميع العاملين بالأوقاف سواء أكانوا أئمة أم إداريين حتى تتحول المبادرة من ثقافة خاصة بالأئمة إلى ثقافة مجتمع ، مؤكدًا أن أن الدعوة بالحال والسلوك المقام أهم من الدعوة بمجرد المقال.
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