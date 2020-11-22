شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تبرز سعى مصر لتحقيق 40% من إنتاج الطاقة النظيفة بحلول 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "افاري ايطاليانو" إن الطاقة تعتبر مستقبل أفريقيا، وتعتبر مصر من أولى الدول التى تسعى للتصدر فى هذا المجال، حيث أنها تقوم ببذل مجهودات من أجل تعزيز الانتاج فى الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة، فمصر تهدف لتعزيز الانتاج ليست الطاقة الشمسية فحسب ، بل تهدف أيضا الى طاقة الرياح لتحقيق إنتاج 40% من الطاقة النظيفة عام 2035.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية تقدر القدرة الإجمالية للمحطات ب 6.34 جيجاوات. وقالت الصحيفة إن إيطاليا تركز على المنطقة المغاربية من الجزائر الى المغرب مرورا بمصر وتونس، وتبحث عن حلول بديلة للطلب المتزايد على الكهرباء، وفى الجزائر على سبيل المثال تبذل الجهود لتلبية الاحتياجات من خلال التركيز على الطاقة الشمسية أيضا، أما تونس فلديها حقول نفط وغاز ولكنها فى نفس الوقت تقوم بإنشاء محطات طاقة كهروضوئية فى سيدى بوزيد وتطاوين وقابس والقيروات ومدنين، والمقرر الانتهاء منها فى 2022.

وفى المغرب أعلنت حكومة الرباط المغربية فى أكتوبر عن استثمار رأس مال جديد فى المنطقة الخضراء، وتظهر صافى إنفاق 52 مليار درهم فى السنوات العشر الماضية . وفقًا لتوقعات سوق الطاقة المتجددة لعام 2025 والمنشورة في أبريل 2020 من قبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ستصل استثمارات سوق الطاقة المتجددة العالمي إلى 2.152.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.9% مقارنة بعام 2017.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن نمو سوق الطاقة المتجددة العالمي سيتأثر بشكل أساسي بثلاثة عوامل رئيسية، وهي : الزيادة المطردة في التمويل الحكومي لهذا القطاع ، والتقدم التكنولوجي المستمر والتحرر التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري.