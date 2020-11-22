شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر: ندعم «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالأساتذة والخبرات المتنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، وذلك لبحث دعمها من طلبة الكليات وأساتذة الجامعة مستقبلاً.

ورافق رئيس جامعة الأقصر، خلال زيارة المستشفى كل من المهندس محمد قبطان منسق مبادرة هنجملها على مستوي الجمهورية، والدكتورة رضا عطالله المدرس بكلية الآثار، ومنسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، ومني عبدالعال مدير إدارة شؤون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة ووفد جهاز شؤون البيئة بالأقصر ووفد القوي العاملة بالأقصر، وذلك للمساهمة في التعاون المشترك بين جامعة الأقصر ومستشفي شفاء الأورمان وتقديم الدعم المعنوي اللازم لمرضى السرطان من أبناء الصعيد داخل المستشفى.

وكان في استقبال وفد الجامعة كل من الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، والدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، والدكتور أحمد مجدى استشاري الأورام بالمستشفي، ورافقوهم في جولة للتعرف على طبيعة الخدمات العلاجية والتجهيزات الطبية في أقسام علاج اليوم الواحد وقسم الطوارئ للخدمات العاجلة للمرضى، وقسم العلاج الإشعاعي الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة، وغرف العلاج الكيماوي التي يتلقي داخلها المرضى جرعاتهم بصورة يومية، وقسم الإقامة الداخلية والعناية المركزة وغرف العمليات التي تم توفير كافة المتطلبات لها بأحدث الأجهزة والمعدات، ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال الجديدة.

وقام فريق الأطباء بالمستشفى بتقديم شرح وافي عن تفاصيل وأعداد المرضى الذين تم استقبالهم من اليوم الأول لافتتاح المستشفى خلال السنوات الماضية، وكافة تفاصيل التعاون الطبية المقترحة لتحقيق أوجه التعاون المشترك بين المستشفى والجامعة مستقبلاً.

وفي نهاية الزيارة قام رئيس الجامعة ومنسق مبادرة هنجملها بإهداء المستشفي مجموعة من الأشجار المثمرة، كما عبر سيادته عن سعادته البالغة بزيارة المستشفي، قائلاً:«سعدت بتلك الزيارة وأعلم تماماً المجهود الذي بذل لبناء صرح طبي بهذه الكفاءة العالية من الناحية الإدارية والفنية والطبية، ولقد شهدت اليوم إنجاز حقيقي على أرض الأقصر أرض الحضارات وبوابة التاريخ وهذا الصرح الطبي العظيم سيلاقي كل الدعم من الجامعة، كما قدم التحية والتقدير لإدارة المستشفي وثمن دور هذا الصرح الطبي في علاج الآلاف من مرضي السرطان .