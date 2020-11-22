شكرا لقرائتكم خبر عن 1083 لجنة فرعية.. الإسكندرية أتمت استعداداتها لجولة الحسم في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت الاسكندرية استعدادها لبدء جولة الإعادة والحسم في انتخابات النواب والمقرر لها غدا الاثنين ولمدة يومين .

وأعلن المستشار محمد المشد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن تجهيز 1083 لجنة فرعية بمختلف أحياء المحافظة، لبدء عملية التصويت في جولة الإعادة والحسم بانتخابات مجلس النواب 2020.

وأكد «المشد»، أن كل لجنة فرعية يشرف عليها قاض بواقع 1083 قاضيا، يعاون كل منهم 5 إداريين من موظفي الجهات الحكومية مثل«المحاكم، النيابات، مجلس الدولة، الشباب والرياضة، المحافظة، التربية والتعليم».

وأكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار كورونا منها منع دخول الناخب اللجنة دون ارتداء كمامة، وترك مسافات بين الناخبين وبعضهم لا تقل عن متر، والتأكد من تهوية اللجان وتعقيمها بالكامل على مدار اليوم.

وأوضح «المشد»، أن جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب يتنافس فيها 26 مرشحا على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر انتخابية هي «الدخيلة، المنتزه، سيدى جابر، محرم بك، الرمل».

وأشار إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية يقدر بنحو 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخبا، لافتا إلى أن تجهيز 5 لجان عامة و5 لجان حفظ و50 قاضيا احتياطيا.

ويتوزع المرشحون الـ 26 في الدوائر الخمس بالإسكندرية بواقع 12 مرشحا من حزب مستقبل وطن، ومرشحين اثنين للشعب الجمهوري، ومرشحين اثنين لحزب النور، فضلا عن 10 مرشحين مستقلين، بينهم 3 سيدات.