شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يتفقد أماكن اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة عددًا من مقار اللجان الانتخابية في مركز ايتاى البارود، للإطئنان على جاهزيتها لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في مقرات اللجان الانتخابية ومتابعة أعمال التعقيم، ومدى توافر الإمكانيات اللازمة لتطبيق الإجراءات الإحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة لراحة الناخبين، والقائمين على العملية الانتخابية، بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في نطاق المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود.

وتفقد المحافظ المقرات الانتخابية ودورات المياة وأماكن الانتظار ومستوى الإنارة والنظافة، في مدارس الشهيد عزت النمر الثانوية العسكرية، ومدرسة سالم علام الرسمية لغات، ومدرسة الشهيد محمود قطب الثانوية بنات، والتى يوجد بكل منهم 3 لجان انتخابية، بالإضافة إلى تفقده إلى مقر اللجنة العامة ومقرها مركز شباب ايتاى البارود.

وأكد المحافظ على وجود تنسيق كامل مع مديرية أمن البحيرة لتأمين كافة المقرات واللجان الإنتخابية في دائرة المحافظة، وتجهيز 1296 لجنة انتخابية في 653 مقرًا انتخابيًا، وتجرى الانتخابات على جميع المقاعد الفردية في المحافظة وعددها 9 دوائر انتخابية يتنافس فيها 36 مرشحًا على 18 مقعدًا.

محافظ البحيرة يقوم بجولة على أماكن اللجان الانتخابية فى محافظة البحيرة للتأكد من جاهزيتها

محافظ البحيرة يقوم بجولة على أماكن اللجان الانتخابية فى محافظة البحيرة للتأكد من جاهزيتها

محافظ البحيرة يقوم بجولة على أماكن اللجان الانتخابية فى محافظة البحيرة للتأكد من جاهزيتها

محافظ البحيرة يقوم بجولة على أماكن اللجان الانتخابية فى محافظة البحيرة للتأكد من جاهزيتها

محافظ البحيرة يقوم بجولة على أماكن اللجان الانتخابية فى محافظة البحيرة للتأكد من جاهزيتها

محافظ البحيرة يقوم بجولة على أماكن اللجان الانتخابية فى محافظة البحيرة للتأكد من جاهزيتها

محافظ البحيرة يقوم بجولة على أماكن اللجان الانتخابية فى محافظة البحيرة للتأكد من جاهزيتها

محافظ البحيرة يقوم بجولة على أماكن اللجان الانتخابية فى محافظة البحيرة للتأكد من جاهزيتها