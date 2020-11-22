شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «التربية والتعليم» الجديد بشمال سيناء يتسلم مهام منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسلم خالد محمد بيومي، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء الجديد ، مهام منصبه، وذلك في ديوان عام المديرية بمدينة العريش. وباشر وكيل المديرية مهام منصبه بلقاء حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حيث هنأه رضوان بالمنصب الجديد، ثم لقاء مع مديري الإدارات ومختلف أقسام المديرية للتعرف علي مختلف الإدارات وطبيعة العمل فيها. وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أصدر قرارًا بتكليف خالد محمد بيومي، بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، خلفًا لحمزة رضوان والذي تم ترقيته لمنصب المدير العام. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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