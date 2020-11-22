شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: البدء في تأهيل 4 معامل للحصول على الأيزو بالتعاون مع IWSSTA والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية IwSSTA

وأضاف «الشهاوي» أن الاجتماع ناقش البدء في تأهيل المعمل المركزي، و3 معامل فرعية بمنطقة وسط وشمال وجنوب المحافظة، وهي المعمل المركزي بالديوان، ومعمل محطة مياه كدوان المرشحة بالمنيا، ومعمل سمالوط شمالا، ومعمل أبوقرقاص جنوبًا للحصول على شهادة الأيزو 17025 للمياه.

وناقش الاجتماع تطوير العمل داخل القطاع التجاري وتحديث قاعدة بيانات العملاء ورفع كفاءة التحليل الاقتصادي لمؤشرات الأداء بالشركة والمساعدة في تسهيل اتخاذ القرار.

وأكد «الشهاوي» أن الشركة تتخذ كل الإجراءات لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن للمواطن المنياوي.

جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتطوير العمل بمختلف القطاعات داخل الشركة.