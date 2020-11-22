مياه المنيا: بدء تأهيل 4 معامل للحصول على الأيزو بالتعاون مع IWSSTA

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أنه في إطار تطوير العمل بمختلف القطاعات داخل الشركة فانه تم عقد اجتماع مع مسئولى الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكاله الامريكية IwSSTA. وأضاف الشهاوى أن الاجتماع ناقش البدء في تأهيل المعمل المركزي وثلاثة معامل فرعية بمنطقة وسط وشمال وجنوب المحافظة وهى المعمل المركزي بالديوان ومعمل محطة مياه كدوان المرشحة بالمنيا ومعمل سمالوط شمالا ومعمل ابوقرقاص جنوبا للحصول على شهادة الأيزو 17025 للمياه. كما ناقش الاجتماع تطوير العمل داخل القطاع التجاري وتحديث قاعدة بيانات العملاء ورفع كفاءة التحليل الاقتصادي لمؤشرات الأداء بالشركة والمساعدة في تسهيل اتخاذ القرار. وأكد الشهاوى أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوي. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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