شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة تحيا مصر تصل شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى محافظة شمال سيناء قافلة صندوق«تحيا مصر»، والتي تم إطلاقها بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء لرعاية مليون أسرة في مختلف محافظات الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن القافلة تضم 8 الآف و670 شنطة مجمدات«دواجن» ضمن مبادرة بالهنا والشفاء، وألفي كرتونة مواد غذائية متنوعة أيضًا ضمن مبادرة بالهناء والشفاء.

أضاف المحافظ، أن شنطة المجمدات تضم عدد 2 دجاجة، وأن مكونات كرتونة بالهناء والشفاء«مواد غذائية عبارة عن 5 كيلو أرز و2 كيلو سكر وسمن وزجاجة زيت وشاي ومكرونة وفول.

أشار المحافظ إلى توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية والصائدين والمنقولين من الشيخ زويد ورفح وأبناء القري التي أضيرت بسبب الأحداث في مركز بئر العبد.