شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع جاهزية عدد من اللجان لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاحد، جولة تفقدية، على عدد من مقار اللجان الانتخابية داخل مدينة المنيا، لمتابعة مدى جاهزية اللجان، للتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات والترتيبات تمهيداً لإجراء انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب والتي ستنطلق غدا الاثنين، وتستمر حتى الثلاثاء، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

رافق المحافظ، خلال جولته محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

شملت جولة المحافظ، تفقد مقار اللجان بنادي الشعب ومركز التدريب للتشييد والبناء ومدارس (الثانوية بنات القديمة- الزهراء الجنوبية).

أكد المحافظ، على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيراً إلى ان المشاركة في الانتخابات «واجب وطني»، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

كما وجه المحافظ، بتفعيل دور غرفتي العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.

شدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كافي مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.

يذكر أن انتخابات الاعادة ستجرى في محافظة المنيا في خمس لجان عامه ويتنافس فيها عدد 30 مرشح على 15 مقعد، وتضم محافظة المنيا 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و236 الف ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.