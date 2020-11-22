شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ائتلاف دعم مصر يشيد بنجاح القيادة السياسية فى التصدي لـ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادى القصبى، التحية للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصرى على جهودهم في تجاوز أزمة كورونا رغم عدم انتهائها، وما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي والتى تكللت بإشادة كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن اداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأصاف القصبى في بيان، الأحد، أنه على سبيل المثال لا الحصر نجحت الدولة في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومنها برنامج تكافل وكرامة منذ مارس 2015 ليستفيد منه أكثر من 3 ملايين مواطن ونصف المليون في جميع المحافظات، حيث أشاد به البنك الدولى وسط برنامج الإصلاح الحكومى الناجح، كذلك نجحت الحكومة في إدارتها لأزمة كورونا واحتواء تبعاتها ساعد في خفض معدلات البطالة الذي عانت منه دول عديدة بسبب الأزمة الراهنة.

اختتم القصبى حديثه مؤكدا أن دعم المواطنين والتكاتف خلف القيادة السياسية في ظل الأجواء الراهنة ساعد على تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى، تزامنا مع برامج وشبكات الأمان الاجتماعى، ما يؤكد على نجاح القيادة السياسية في إدارة دفة الأمور وسط كل التحديات، مطالبا المواطنين بالالتزام في الفترات المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا .