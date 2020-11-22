شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد محطة مياه الشرب بمركز الطود بتكلفة 65 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بجولة تفقدية في مدينة الطود، تابع خلالها إنشاء محطة مياه شرب الطود الجديدة، والتي تعد أضخم مشروع قومى جديد لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسنوات القادمة من المياه بطاقة 10000 متر مكعب /اليوم، بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيارته إلى محطة الطود المدمجة، والتى تعمل بطاقة 17000 لتر مكعب / اليوم، ليصبح الإجمالي بالمحطتين 27000 متر مكعب /اليوم، والتى تخدم جميع قرى ونجوع المركز، وتعمل على زيادة جودة المياه المنتجة للاكتفاء الذاتى من المياه واستدامة الخدمة حتى 2030، مع زيادة فرص العمل والاستثمار بالظهير الصحراوى بالطود، وكذلك القضاء على المناطق الساخنة بحواجر العديسات قبلى وبحرى وتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة المستقبلية بمركز الطود.

وتابع استئناف أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة الطود الثانوية الزراعية، والتى يشرف على إنشائها هيئة الأبنية التعليمية وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقامة على مساحة 20 فدانا، وبها مبان على مساحة 12 فدانا، وتتكون من 32 فصلا دراسيا، وبها 15 ملحقا من معامل إنتاج ألبان وأجبان وسمن بلدى، ومناحل ومزارع لتربية الحيوانات والإنتاج الداجنى وصوب زجاحية وصوب خشبية وورشة نجارة وورشة ميكانيكا و4 عنابر ومخازن وجراج للسيارات ومصلى وملعب قانونى، والمقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بها شهر مارس المقبل، حيث تم الانتهاء بنسبة 80% من إجمالى الأعمال بها، كما وجه محافظ الأقصر لإعادة تأهيل الطريق المؤدى إلى المدرسة.

كما تفقد قطعة أرض فضاء في مدخل المدينة من أملاك الدولة من المقرر أن يتم عمل موقف للسيارات الأجرة لخدمة الأهالي داخل قرى المركز. وتوجه ألهم لتفقد ملعب مركز شباب الحسينات والمقام على مساحات قانونية دولية، والذي تم تطويره، وناقش القائمين على الملعب مدى إمكانية تطوير بوابة الدخول وعمل تراك قانونى وإقامة جراج بجوار الملعب.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، وكيل الوزارة لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومستشار المحافظ، والمشرف العام على المشروعات بالمحافظة، والدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود.