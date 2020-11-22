شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي بمركز إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة.

واستهل جولته بتفقد محطة الصرف الصحي رقم 1 والجاري انشائها بسعة 30 لتر /ث، والتي من المقرر أن تخدم 15 ألف نسمة، وستدخل الخدمة بنهاية يناير المقبل.

وتفقد عددًا من الطرق الجاري رصفها في مركز إسنا، وهي الشوارع التي تم ادخال كل المرافق بها من صرف صحي وتركيب الغاز والكهرباء والمياه والتحول الرقمي، ومنها شارع البحر وشارع طراد النيل وشارع اصفون بأطوال 20 كيلو متر، وبتكلفة 28 مليون جنية، بإشراف الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك استكمالا لأعمال الرصف التي تمت في قرى مركز ومدينة إسنا هذا العام، والتي تصل تكلفتها الحالية إلى 57 مليون جنية.

من جانبه، أوضح رئيس مدينة إسنا، محمد سيد، أنه تم التعاقد على تركيب الغاز الطبيعي لـ10046، وتم تركيب 8850 وحدة سكنية، وتشغيل 7130 وحدة سكنية، وجاري استكمال الباقي، حيث إنه من المقرر أن يغطي الغاز الطبيعي 18000 وحدة سكنية.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، وكيل الوزارة لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق، ومستشار المحافظ، والمشرف العام على المشروعات بالمحافظة، ومحمد سيد، رئيس مركز ومدينة إسنا.