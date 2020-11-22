شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصدر عددًا من التوصيات قبل انطلاق جولة «إعادة النواب» غدًا.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة، برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، في ضوء استعدادت محافظات المرحلة الأولى للإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020، غدًا وبعد غد الإثنين والثلاثاء.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على حظر أية أشكال للدعاية الانتخابية بالوحدات المحلية مع مراجعة الدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى لتلافي أية سلبيات وتعظيم الايجابيات التي تحققت، مشددًا على القيادات المحلية بمحافظات المرحلة الأولى بالمرور على جميع المقار الانتخابية في نطاق كل محافظة للتأكد من استيفاء كل التجهيزات وأعمال الصيانة اللازمة مع تفعيل خطط الطوارئ في جميع المرافق العامة والخدمية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والاشغالات في محيط اللجان وتوفير الإقامة الملائمة والاحتياجات الادارية واللوجيستية لرؤساء اللجان الفرعية.

وأصدر «شعراوي»، توجيهاته بتطبيق الإجراءات الاحترازية في كل اللجان الانتخابية بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم قبل موعد الانتخابات بوقت كافٍ، مع استمرار عمليات التعقيم عقب إنتهاء التصويت، مشددًا على أهمية ارتداء الناخبين الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

وشدد على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة المحلية تنفيذي فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز.

وتابع الوزير أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة على اتصال دائم بغرف عمليات محافظات المرحلة الأولى للتأكد من توفير أماكن لائقة للناخبين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وإقامة مظلات تحسبًا لأية تقلبات جوية، موضحًا توافر مجموعات عمل شبابية في اللجان الانتخابية لارشاد الناخبين وتعريفهم بأماكن إدلائهم في أصواتهم، لافتًا إلى أن وحدات تكافؤ الفرص في محافظات المرحلة الأولى نظمت عدة ندوات وفعاليات للتوعية بأهمية المشاركة في جولات الإعادة في بعض الدوائر في هذه المحافظات.

ودعا «شعراوي» الناخبين الذين لهم حق الانتخاب في بعض الدوائر في انتخابات الإعادة بالمشاركة الايجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته وتطلعاته ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.