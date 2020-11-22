شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشهد انطلاق دوري الوزارات.. ويشارك في مباراة استعراضية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، انطلاق دوري الوزارات في خماسي كرة القدم للرجال، وتنس الطاولة للسيدات، والذي يقام لأول مرة، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وبحضور لفيف من الوزراء ونجوم الرياضة المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وحث «عبدالغفار» جميع العاملين الجهاز الإداري للدولة، على ضرورة ممارسة الرياضة حتى تصبح أسلوب حياة، مما سيعمل على تحسين صحة المواطنين، وزيادة الإنتاجية أثناء العمل.

وأكد خالد عبدالغفار أن دوري الوزارات سيساهم في تحفيز أكبر عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على ممارسة الرياضة اليومية، وزيادة عدد الممارسين للرياضة اليومية، وتحسين الصحة العامة لهم ومما لا شك فيه أن الجسم السليم هو وعاء العقل السليم، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتحسين صحة المواطنين.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته البالغة بافتتاح الدوري الأول للوزارات، متمنيًا أن تكون بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التي تهدف إلى المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة، وتماشيًا مع مبادرة «مصر أولا.. لا للتعصب»، مشيرًا إلى أن فكرة الدوري جاءت في ظل إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين وتحفيزهم على ممارسة الرياضية بشكل يومي.

وشارك في قرعة الدوري، مجموعة من نجوم الرياضة المصرية، عبدالحميد بسيوني وإسلام الشاطر ووائل رياض ومعتمد جمال والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي، والمعتصم سالم وأسامة عبدالكريم، والحكام أمين عمر وسمير عثمان وأيمن دجيش.

ومن المقرر إقامة الدوري خلال الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري تحت شعار «الرياضة للمتعة والحياة»، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضى العام للعاملين بالدولة، في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات.

وعلى هامش الحفل، أقيمت مباراة استعراضية بين وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة، وعدد من نجوم كرة القدم السابقين الذين شاركوا في الحفل.

جدير بالذكر أنه يشارك في دوري الوزارات 23 وزارة، بالإضافة إلى ديوان عام مجلس الوزراء في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 34 فريق لكل لعبة بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة، منها 8 لاعبين بالإحتياطي وإداري ومدرب لخماسي القدم و3 لاعبات وإداري ومدرب لتنس الطاولة، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.